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    Başkan Erdoğan'dan aşı üretim merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 31.10.2023, 15:15

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aşı Üretim Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin kalkınması adına katkı sağlayan her şirkete destek verdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, kurulan Hepatit-A tesisinin alandaki boşluğu dolduracağını vurguladı. Türkiye'nin koronavirüs sürecini başarıyla yönettiğini söyleyen Erdoğan, salgından zayıflayarak değil güçlenerek çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca "Artık Hepatit-A aşsı dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek. Dünyada bu aşıyı yüksek kalite üreten 4. ülke olacağız." dedi.

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