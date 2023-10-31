Başkan Erdoğan'dan aşı üretim merkezi açılış töreninde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-asi-uretim-merkezi-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aşı Üretim Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin kalkınması adına katkı sağlayan her şirkete destek verdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, kurulan Hepatit-A tesisinin alandaki boşluğu dolduracağını vurguladı. Türkiye'nin koronavirüs sürecini başarıyla yönettiğini söyleyen Erdoğan, salgından zayıflayarak değil güçlenerek çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca "Artık Hepatit-A aşsı dünya standartlarında ülkemizde de üretilecek. Dünyada bu aşıyı yüksek kalite üreten 4. ülke olacağız." dedi.