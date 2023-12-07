  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Atina'da önemli açıklamalar! Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem

    Başkan Erdoğan'dan Atina'da önemli açıklamalar! Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem

    Giriş Tarihi: 07.12.2023, 15:40

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. Erdoğan, ''Hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak'' açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli mesajlar | Video
    Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar | Video
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Atina’da 10 milyar dolarlık ticaret hacmi vurgusu!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Atina'da 10 milyar dolarlık ticaret hacmi vurgusu!
    Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı
    Kritik Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı
    Başkan Erdoğan: Önceliğimiz Gazze’de kalıcı ateşkes
    Başkan Erdoğan: Önceliğimiz Gazze'de kalıcı ateşkes
    Manisa Şehir Hastanesi 5 yılda 8 milyon hastaya şifa oldu
    Manisa Şehir Hastanesi 5 yılda 8 milyon hastaya şifa oldu
    Beğendi, gözüne kestirdi, sırtladı götürdü... Hırsızlık anı kamerada
    Beğendi, gözüne kestirdi, sırtladı götürdü... Hırsızlık anı kamerada
    Başkan Erdoğan’dan Dünya İklim Zirvesi’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Dünya İklim Zirvesi'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE’de! Aile fotoğrafı çekildi
    Başkan Erdoğan "Dünya İklim Eylemi Zirvesi" için BAE’de! Aile fotoğrafı çekildi
    Çin’de çember yapıp dönen koyunlar Afyonkarahisar’da da görüldü!
    Çin'de çember yapıp dönen koyunlar Afyonkarahisar'da da görüldü!
    Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Şehirlerimizin 5 sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz
    Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Şehirlerimizin 5 sene daha kaybetmesine izin vermeyeceğiz
    İzmir’deki hareketli anlar kamerada! Kalabalığa aldırmadan böyle kurşun yağdırdı
    İzmir'deki hareketli anlar kamerada! Kalabalığa aldırmadan böyle kurşun yağdırdı
    Başkan Erdoğan: Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır
    Başkan Erdoğan: Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli mesajlar
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli mesajlar | Video
    Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli mesajlar | Video
    İzmir semalarında büyüleyen manzara! Bakan bir daha baktı
    İzmir semalarında büyüleyen manzara! Bakan bir daha baktı
    Ege’de hortum paniği! O anlar kamerada
    Ege'de hortum paniği! O anlar kamerada
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Atina’da 10 milyar dolarlık ticaret hacmi vurgusu!
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Atina'da 10 milyar dolarlık ticaret hacmi vurgusu!
    KADES sayesinde kurtuldu! İzmir’de film senaryosu gibi kaçırılma olayı
    KADES sayesinde kurtuldu! İzmir'de film senaryosu gibi kaçırılma olayı
    Berberde sıra beklerken vuruldu! İzmir’deki ilginç olay kamerada
    Berberde sıra beklerken vuruldu! İzmir'deki ilginç olay kamerada