Başkan Erdoğan'dan Atina'da önemli açıklamalar! Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-atinada-onemli-aciklamalar-turk-yunan-iliskilerinde-yeni-donem" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.45'de Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Yunan mevkidaşı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi. Erdoğan, ''Hedef iki ülke arasındaki ticareti 10 milyar dolara çıkarmak. Geniş bir heyetle Yunanistan'dayız, önemli gelişmeler yapılacak'' açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.