Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi'nde tarihi mesajlar: Gazze için kıyamdayız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-buyuk-filistin-mitinginde-tarihi-mesajlar-gazze-icin-kiyamdayiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz gibi Gazze için de kıyamdayız." dedi. İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceklerini söyleyen Erdoğan "İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içerisindeyiz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.