Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-cok-onemli-aciklamalar-1698789949" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 2,5 saat süren toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan alınan kararları açıkladı. Gazze'de işlenen savaş suçlarının failerininhukuk önünde hesap vermesi için çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan, Avrupa ve Batı dünyasının bir kez daha sınıfta kaldığını söyledi. 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıklayan Erdoğan, KOBİ'lere faizsiz kredi ve deprem konutları ile ilgili açıklamalarda bulundu, hayat pahalılığı mücadelesine yönelik mesajlar verdi.