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    Başkan Erdoğan'dan emekli maaş zammıyla ilgili açıklama!

    Giriş Tarihi: 06.07.2023, 17:13

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlerle ilgili de dikkat çeken mesajlar veren Başkan Erdoğan '31 Mart 2024’te kötü gidişe dur diyecek başta İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 4 yıldır hiçbir hizmet alamayan şehirlerimizi tekrar hizmet ve eser siyasetiyle buluşturacağız.' dedi. Öte yandan Erdoğan, emekli maaş zammıyla ilgili de açıklama yaparak, "İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve ilgili bakanlarımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız." dedi.

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