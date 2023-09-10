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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi! Zirvenin ardından önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan G20'de yoğun diplomasi! Zirvenin ardından önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 10.09.2023, 14:26

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın ev sahipliğindeki 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen diplomasi trafiği yürüttü.Sona eren zirve sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür." dedi. Erdoğan ayrıca "İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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