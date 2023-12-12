Başkan Erdoğan'dan, hakem Meler'e "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.