Başkan Erdoğan'dan HDP'ye sert tepki: Öğretmenimize eli kalkanın her şeyini darmadağın ederiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-hdpye-sert-tepki-ogretmenimize-eli-kalkanin-her-seyini-darmadagin-ederiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Öğretmenler Günü Münasebetiyle 81 İlden Gelen Öğretmenler ile Yemek programında açıklamalarda buldu. Başkan Erdoğan, konuşmasında "Öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Operasyonu eleştiren HDP'ye çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Silahlı kuvvetlerimiz, hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef ne idiği belirsiz birileri var. Bundan niye rahatsızlar? Nerede bir terörist varsa bu milletin güvenlik teşkilatı orada olacak. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te de olacağız, velhasıl nerede varsa orada olacağız. Bizim öğretmenimize eli kalkanın biz her şeyini darmadağın ederiz." dedi.