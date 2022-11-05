Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İngiltere' göndermesi: Dünyanın iliğini kurutanların kapısına gittin

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kilicdarogluna-ingiltere-gondermesi-dunyanin-iligini-kurutanlarin-kapisina-gittin" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda 70 fabrikanın toplu açılış törenini yaptı. Bugün hizmete açılan Gaziray ile alana gelen Başkan Erdoğan, 60 binden fazla vatandaşa seslendi. Erdoğan, Amerika, İngiltere ve Almanya turları yapan Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı, "Sanırsınız ülkenin, milletin hayrına bir iş yapacak. Döndüğünde bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir şey yok." dedi. Erdoğan, 'Temiz para bulacağım' diyen Kılıçdaroğlu'na, "Ya sen ne yapıyorsun! Gazi Mustafa Kemal Düyun-u Umumiye'den biz de bu ülkeyi IMF'den kurtardık." ifadelerini kullandı.