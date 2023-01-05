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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İzmir' tepkisi

    Giriş Tarihi: 05.01.2023, 15:32

    Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirine tepki gösteren Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? Bir tane eserleri yok diyor. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? İzmir'in yollarını kim yaptı? Hiç olmazsa Türkiye'yi dolaşmıyorsun İzmir'e de mi gitmiyorsun ya. 7 saat 7,5 saatte gidilebilen İzmir'e şu anda 3 saat 15 dakikada arabayla gidilebiliyor. Bundan da mı haberin yok. Sabuncubeli Tüneli'ni açtık, o tünelden de mi geçmedin. Bunlarda yalan yenilir yutulur gibi değil. Ne derse desinler şimdi ben İzmir milletvekillerime sesleniyorum. Arkadaş, daha çok çalışacaksınız. Daha çok çalışacaksınız ve bunu tüm İzmirli kardeşlerimize anlatacaksınız. Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım artık daha fazla esir olmamaları gerekir. " dedi.

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