  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' açıklamasına tepki: Yetmez, bunu daha da artırman lazım

    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' açıklamasına tepki: Yetmez, bunu daha da artırman lazım

    Giriş Tarihi: 21.06.2023, 14:12

    Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 16'lı masa çıkışına göndermede bulunurken,"Şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Masanın ortaklarını artırman netice vermez. Bu millet irade ister, eser ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz." dedi. Başörtüsü konusunda da yaptığı tarihi çağrıyı yineleyen Erdoğan muhalefete seslenerek "Eğer dürüstseniz, samimiyseniz bu işi Anayasa ile çözelim." dedi.

    TBMM’de MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
    TBMM'de MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz
    Başkan Erdoğan’dan enflasyonla mücadele mesajı: Tek haneli rakamlara düşüreceğiz
    Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da önemli açıklamalar: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar: Öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
    Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfı’nı canı gönülden tebrik ediyorum
    Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: Kalyon Vakfı'nı canı gönülden tebrik ediyorum
    Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor
    Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor
    Gaziemir’de dönüşüm çilesi! Aylardır bir çivi bile çakılmadı
    Gaziemir'de dönüşüm çilesi! Aylardır bir çivi bile çakılmadı
    Başkan Erdoğan: Zengezur konusunu halletmemiz Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacak
    Başkan Erdoğan: Zengezur konusunu halletmemiz Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacak
    MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
    MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan dünyaya Kıbrıs çağrısı! Masaya dönüş için tek şart
    Başkan Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs çağrısı! Masaya dönüş için tek şart
    Başkan Erdoğan KKTC’de
    Başkan Erdoğan KKTC'de
    MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama! 5 işçi şehit oldu
    MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama! 5 işçi şehit oldu
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    TBMM’de MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
    TBMM'de MHP grup toplantısı! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    Asgari ücrette zam belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | VİDEO
    Asgari ücrette zam belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı | VİDEO
    Çanakkale’de zıpkınla avladı! 180 cm boyunda 100 kilo ağırlığında
    Çanakkale'de zıpkınla avladı! 180 cm boyunda 100 kilo ağırlığında
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MKYK sonrası açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar
    İnşaatçılar arasında kavga: 1’i ağır 5 yaralı
    İnşaatçılar arasında kavga: 1’i ağır 5 yaralı
    İzmir’de her yağış sonrası çıldırtan manzara! Araçlar suya gömüldü
    İzmir'de her yağış sonrası çıldırtan manzara! Araçlar suya gömüldü