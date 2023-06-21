Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' açıklamasına tepki: Yetmez, bunu daha da artırman lazım

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kilicdaroglunun-16li-masa-aciklamasina-tepki-yetmez-bunu-daha-da-artirman-lazim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 16'lı masa çıkışına göndermede bulunurken,"Şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Masanın ortaklarını artırman netice vermez. Bu millet irade ister, eser ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz." dedi. Başörtüsü konusunda da yaptığı tarihi çağrıyı yineleyen Erdoğan muhalefete seslenerek "Eğer dürüstseniz, samimiyseniz bu işi Anayasa ile çözelim." dedi.