Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Terörün olmadığı, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz"

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