Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Terörün olmadığı, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz"
Giriş Tarihi:
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda “TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı”nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Terörün olmadığı, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye çok az kaldı." dedi. Gazze'de son asrın en vahşi soykırımının yaşandığını vurgulayan Erdoğan, "Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.