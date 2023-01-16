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    Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 16.01.2023, 12:33

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milletin iradesine vurulan vesayet zincirlerini tek tek parçaladık. Üniversite kapılarında gözyaşı döken genç kızlarımızın acılarını dindirdik. Kamu kurumlarında başörtülü kadınlarımızın baskı altında kalmadan çalışabilmesinin önünü açtık. Artık başörtülü valimiz, hakimlerimiz, savcılarımız var. İmamhatip okullarına yönelik katsayı zulmü gibi uygulamaları kaldırdık" dedi.

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