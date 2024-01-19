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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Süleymaniye Camii'nde Kur'an tilaveti

    Başkan Erdoğan'dan Süleymaniye Camii'nde Kur'an tilaveti

    Giriş Tarihi: 19.01.2024, 14:41

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Camii’nde gerçekleşen Uluslararası Hadis Araştırma Takdim ve İcazet törenine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin hadis alanındaki önemli çalışmalarını vurgulayarak, "Aziz kardeşlerim İbn Haldun Üniversitemiz hadis alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında biri 7 yıl diğeri 4 yıl süren projeyi tamamlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi. Törenin sonunda Başkan Erdoğan'a 12 ciltlik araştırmanın ilk cildi hediye edildi. Erdoğan, törenin ardından kılınacak cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.

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