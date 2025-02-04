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Başkan Erdoğan'dan Suriye ile ilgili önemli açıklamalar

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bugün Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gerekli desteği vereceğiz. Terörsüz iklim hakim kılınacak. ' ifadelerini kullandı.

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