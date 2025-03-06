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Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile iftar programında konuştu. Başkan Erdoğan burada terörle mücadelede önemli mesajlar verdi. "Terörsüz Türkiye" vurgusu yapan Başkan Erdoğan "40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" dedi.

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