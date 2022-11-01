Başkan Erdoğan'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Güvenlik güçlerimizi ucuz siyasi oyunlara meze yaptırmayız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/gundem/baskan-erdogandan-uyusturucu-iftirasi-atan-kilicdarogluna-sert-tepki-guvenlik-guclerimizi-ucuz-siyasi-oyunlara-meze-yaptirmayiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu' iftirasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Uyuşturucuyla mücadele veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız" dedi. Başkan Erdoğan, "Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara." ifadelerini kullandı.