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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Darbe anayasasından kurtulmalıyız

    Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Darbe anayasasından kurtulmalıyız

    Giriş Tarihi: 03.10.2023, 15:14

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı IASAJ Programı Kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Milletimize vaadimiz olan 'Türkiye Yüzyılı' vaadini Adaletin de Yüzyılı yapmakta kararlıyız, azimliyiz. Bunu da hep beraber dayanışma içinde hareket ederek gerçekleştireceğiz'' açıklamasında bulundu. 'Yüksek yargı organlarımızın tamamını sundukları hizmetin saygınlığına kavuşturmaya gayret ettik' diyen Erdoğan, ''Bugün Yüksek yargı organlarımızın hepsi ferah, görkemli binalarda milletimize hizmet veriyor. Türkiye adalet hizmetlerinin sunulmasında her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseltiyor'' ifadelerini kullandı.

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