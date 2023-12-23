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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda önemli mesajlar | Video

    Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda önemli mesajlar | Video

    Giriş Tarihi: 23.12.2023, 15:27

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır." dedi. Erdoğan ayrıca "Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir." ifadelerini kullandı.

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