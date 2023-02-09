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    Yeniasır TV Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de incelemelerde bulundu! Bölgedeki son durumu açıkladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de incelemelerde bulundu! Bölgedeki son durumu açıkladı

    Giriş Tarihi: 09.02.2023, 17:09

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi. Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret edip depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Başkan Erdoğan son durumu açıkladı. Depremde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Başkan Erdoğan, 64 bin 194 yaralının olduğunu ayrıca 6 bin 444 binanın da yıkıldığını ifade etti.

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