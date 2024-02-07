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    Yeniasır TV Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP ve Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP ve Özgür Özel'e çok sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti

    Başkan Erdoğan 11 Nisan Spor Salonu'nda AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da "Hiç endişe etmeyin dimdik ayaktayız, ayakta olacağız." dedi. Erdoğan, yerel seçimler öncesi verdiği mesajda "31 Mart'ta oyunları bozacağız." ifadelerini kullandı. CHP'ye çok sert sözlerle tepki gösteren Erdoğan; "Bu parti milli iradeye ihanet etti." dedi. Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'e de yüklenirken "Özgür Efendi örgütün elebaşısına selam gönderdi." ifadelerini kullandı.

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