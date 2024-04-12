Bayram tatilinde 3 bin 706 trafik kazasında 48 kişi hayatını kaybetti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/bayram-tatilinde-3-bin-706-trafik-kazasinda-48-kisi-hayatini-kaybetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen 3 bin 706 trafik kazasında 48 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatili için yurdun çeşitli illerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklarının başlaması nedeniyle trafik yoğunluğunun tekrar arttığını belirterek, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor" dedi.