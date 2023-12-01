Beğendi, gözüne kestirdi, sırtladı götürdü... Hırsızlık anı kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/begendi-gozune-kestirdi-sirtladi-goturdu-hirsizlik-ani-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir mağazanın önündeki büyük ekran televizyon, bir hırsız tarafından sırtlanarak çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından, şüphelinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma devam ediyor.