  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Berlin Deprem Konferansı! Başkan Erdoğan: Deprem konutları sonbaharda teslim edilecek

    Berlin Deprem Konferansı! Başkan Erdoğan: Deprem konutları sonbaharda teslim edilecek

    Giriş Tarihi: 13.07.2023, 11:57

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Berlin Deprem Konferansı’na bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, “Dünyanın dört bir yanından yardıma koşanları unutamayız. Dayanışma sergileyen dostlarımıza teşekkür ediyorum. Asrın felaketinde 50 binden fazla canımızı kaybettik. 6 Şubat depremlerinde 14 milyon insanımız etkilendi. Hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Depremin ülkemize toplam maliyeti 104 milyar dolar. Deprem konutlarının teslimi ekim-kasım ayında başlayacak. 319 bini ilk 1 yılda olmak üzere 650 bin konut yapılacak.” dedi.

    Son Dakika... Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nde! Önemli açıklamalar
    Son Dakika... Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde! Önemli açıklamalar
    Muğla’da alevlerle mücadele
    Muğla'da alevlerle mücadele
    Erdoğan – Miçotakis görüşmesi başladı
    Erdoğan – Miçotakis görüşmesi başladı
    Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
    Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
    Başkan Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımının Anma Töreni’ne video mesaj gönderdi
    Başkan Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımının Anma Töreni'ne video mesaj gönderdi
    MFÖ’nün usta ismi Özkan Uğur’a veda!
    MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur'a veda! 11.7.2023 11:50:01
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli mesajlar
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Litvanya ziyaret öncesi önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Litvanya ziyaret öncesi önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya’ya gidiyor
    Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor
    Muğla Milas’ta orman yangını! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
    Muğla Milas'ta orman yangını! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
    Başkan Erdoğan, Türk Kızılay’ın Olağanüstü Genel Kurulu’na video mesaj gönderdi
    Başkan Erdoğan, Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi
    Spiker Emre Tilev İzmir yollarını ti’ye aldı! CHP’nin skandal belediyecilik örneği
    Spiker Emre Tilev İzmir yollarını ti'ye aldı! CHP'nin skandal belediyecilik örneği
    Başkan Erdoğan Gümüşhane’de Toplu Açılış Törenine katıldı
    Başkan Erdoğan Gümüşhane'de Toplu Açılış Törenine katıldı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Görevlinin 3 dakikalık uykusu 3 bin liraya mal oldu
    Görevlinin 3 dakikalık uykusu 3 bin liraya mal oldu
    Son Dakika... Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’nde! Önemli açıklamalar
    Son Dakika... Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde! Önemli açıklamalar
    Muğla’da alevlerle mücadele
    Muğla'da alevlerle mücadele
    Erdoğan – Miçotakis görüşmesi başladı
    Erdoğan – Miçotakis görüşmesi başladı
    Muğla’da korkunç anlar! Darp edip sosyal medyadan paylaştılar
    Muğla'da korkunç anlar! Darp edip sosyal medyadan paylaştılar
    Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
    Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi