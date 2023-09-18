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    Yeniasır TV Gündem Bodrum'da ortalık savaş alanına döndü! İsale hattı patladı: İş yerlerini su bastı, araçlar hasar gördü

    Bodrum'da ortalık savaş alanına döndü! İsale hattı patladı: İş yerlerini su bastı, araçlar hasar gördü

    Giriş Tarihi: 18.09.2023, 14:20

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama sonucunda iş yerleri su altında kaldı ve araçlar zarar gördü. Sabah saatlerinde Bitez Atatürk Bulvarı üzerindeki ana su isale hattında yaşanan patlama, çevreyi suyla doldurdu. İşletmeleri su basan ve park halindeki araçlara zarar veren patlamanın ardından iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları temizlik çalışmalarına başladı. Su kesintisi yaşanması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve onarım çalışmaları başlatıldı.

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    Bodrum ilçesinde, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlar hasar gördü.

    Sabah saatlerinde Bitez Atatürk Bulvarı üzerindeki ana isale hattında patlama yaşandı. Yolda dev çukurun oluştuğu patlama sonrası cadde göle döndü, cadde kenarındaki işletmeleri su bastı, park halindeki bir motosiklet ve otomobil zarar gördü.



    Patlama haberi ile uyanan işletme sahipleri ve çalışanları, bölgeye gelerek iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı. Hatta giden su, MUSKİ tarafından kesildi. Yol trafiğe kapatılırken onarım çalışmasına başlandı.



    Bölgede işletmesi bulunan Naile Zırıh, bu patlamalardan bıktıklarını ifade ederek şöyle dedi:
    "Sabah yatakta yatıyorduk, benim elemanlarım erken geliyorlar. Allah'tan ki çocukların geliş saatine denk gelmemiş. Demirler yamulmuş. Asfalt parçaları elemanların üzerine gelse can kaybı yaşanacak. Yine şükrediyoruz ama illa birinin ölmesi mi lazım. Biz de bıktık. Herkese çıktık, her kapıyı çaldık. Duymuyorlar, görmüyorlar. Bu milli servet, milli servete, devlete, millete yük.

    Yazıktır, günahtır. İnsanlar asfalt döküp atmaya yetişemiyor. Geçen hafta patladı. Bir haftada üç kez yol patlar mı? Ekipler bugün asfalt atacaklardı, yine patladı. Hiçbir şekilde kimseye şikayette bulunmadık, dava açmadık. Ama artık biz geçmiş olsun denilmesinden de şikayetinden de bıktık."

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