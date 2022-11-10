Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki anma töreni başladı. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "84. yıldönümünde zat-ı halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Durmayacak, yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.