  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı

    Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı! Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı

    Giriş Tarihi: 10.11.2022, 09:27

    Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı.

    Başkan Erdoğan TOGG fabrikasını gezdi
    Başkan Erdoğan TOGG fabrikasını gezdi 8.11.2022 16:53:59
    Başkan Erdoğan’dan Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar!
    Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | Video
    Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | Video
    Başkan Erdoğan’dan Anayasa düzenlemesi mesajı: Güçlü aile güçlü millet demek
    Başkan Erdoğan'dan Anayasa düzenlemesi mesajı: Güçlü aile güçlü millet demek
    MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
    MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
    Sosyal konutta ilk kura yarın
    Sosyal konutta ilk kura yarın
    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na ’İngiltere’ göndermesi: Dünyanın iliğini kurutanların kapısına gittin
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'İngiltere' göndermesi: Dünyanın iliğini kurutanların kapısına gittin
    Başkan Erdoğan’dan 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi’ne video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj
    Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayınla anlattı
    Tahıl krizi nasıl çözüldü? Başkan Erdoğan canlı yayınla anlattı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki anma töreni başladı. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.

    Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı.

    "TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Başkan Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "84. yıldönümünde zat-ı halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Durmayacak, yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.

    9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU
    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

    Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

    Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

    Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

    Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türkiye tatbikata hazırlanıyor
    Türkiye tatbikata hazırlanıyor
    Yunanistan’a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ’cü kıskıvrak yakalandı! -video
    Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorlardı! 8 FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı! -video
    İzmir’de otomobil alev topuna döndü! Sürücü canını zor kurtardı
    İzmir'de otomobil alev topuna döndü! Sürücü canını zor kurtardı
    2023 asgari ücret ne kadar olacak?
    2023 asgari ücret ne kadar olacak?
    Başkan Erdoğan TOGG fabrikasını gezdi
    Başkan Erdoğan TOGG fabrikasını gezdi
    Başkan Erdoğan’dan Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar