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    Çanakkale'de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

    Giriş Tarihi: 06.04.2023, 16:30

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde, fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüs, freninin arızalanması sebebiyle devrildi. Korkunç olay sonucu 17 kişi yaralandı.

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    Çanakkale'nin Biga ilçesinde Süleyman Demirel idaresindeki 17 KL 655 plakalı otobüs, Değirmencik köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi. Fren arızasından kaynaklandığı değerlendirilen kazada, sürücü Demirel ile mesailerine gitmek üzere otobüste bulunan 17 işçi yaralandı.

    Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bazıları, tedbiren Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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