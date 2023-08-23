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    Yeniasır TV Gündem Çanakkale'de yangına müdahale eden ekip alevlerin arasında böyle kaldı

    Çanakkale'de yangına müdahale eden ekip alevlerin arasında böyle kaldı

    Giriş Tarihi: 23.08.2023, 15:28

    Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını sonrası 9 köy tahliye edilirken havadan ve karadan alevlere müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınla mücadelede son durumu anlatırken, "Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız yok. Yangının önü kesildi, düne göre daha avantajlıyız." ifadelerini kullandı. Yangına müdahale eden bir ekip, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin ortasında kaldı. Bakan Yumaklı, "Bazı kahramanlar, iyi ki varlar" diyerek o anları paylaştı. Öte yandan orman yangınının çıktığı ilk anların görüntüsü ortaya çıktı.

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