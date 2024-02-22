Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ ile CHP’li gençler arasında gülümseten diyalog

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Menderes ilçesindeki pazar yerini ziyaret etti. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Dağ, burada herkesle tokalaşıp resim çektirdi.

O sırada kalabalık arasında bir grup genç, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in broşürlerini dağıtıyordu. Hamza Dağ onları da es geçmedi. Gençlere selam veren Hamza Dağ ve CHP gönüllüleri arasında güldüren diyalog yaşandı.

"ZATEN BURADASINIZ"

Hamza Dağ, "Kızlar merhaba" deyince ilk başta çekinen gençler, Dağ'ın, "Bir şey olmaz merak etmeyin. Kimse size kızamaz." uyarısı üzerine gülüşerek Hamza Dağ ile tokalaştı.

O sırada CHP gönüllüsü gençlerden biri "Gümbür gümbür geliyoruz." demesi üzerine Hamza Dağ'ın "Zaten buradasınız. " cevabı herkesi gülümsetti.

"İZMİR'İ DÜNYANIN TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Projelerimizle, İzmir'i dünyanın ticaret merkezlerinden biri yapacağız inşallah." dedi.



Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetimiyle bir araya gelen Hamza Dağ'a Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Sinan Akdeniz ve AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Akkuş da eşlik etti.

"İZMİR'İ DÜNYANIN TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ"

Hamza Dağ, 1 Nisan sabahı İzmir'e olan aşkının hizmete dönüşeceğini belirterek, "Şehrimizin stratejik konumu, tarihi ve kültürel mirası, zengin doğal kaynakları ile İzmir, uluslararası ticaretin kalbinde yer almayı hak ediyor. Projelerimizle, İzmir'i dünyanın ticaret merkezlerinden biri yapacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZİ DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRECEĞİZ"

İzmir'in potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek adına gerekli tüm adımları atacaklarını vurgulayan Dağ, "İnşallah bu projelerimizle üreten bir İzmir vizyonuyla, tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata kadar her alanda yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonomiye sahip bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizi dünya çapında bir marka haline getirecek projelerimizi hayata geçireceğiz. İzmir, inovasyon ve üretimle anılan, kalkınmanın merkezi olacak." dedi.

Dağ ve beraberindekiler daha sonra sanayi bölgesinde paratoner üretimi yapan bir fabrikayı ziyaret etti. Üretim alanını gezip, işçilerle bir araya gelen Dağ, üretime ilişkin fabrika yönetiminden bilgi aldı.