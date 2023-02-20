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    Yeniasır TV Gündem Deniz Akkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent ile ilgili ses kaydını paylaştı

    Deniz Akkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia! Haluk Levent ile ilgili ses kaydını paylaştı

    Giriş Tarihi: 20.02.2023, 16:12

    AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'i dolandırıcıkla suçlayan ünlü sunucu ve manken Deniz Akkaya, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Deniz Akkaya, Haluk Levent’e çağrıda bulunan bir kişinin ses kaydını, "Söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz. Daha önce de dediğim gibi anlatılan hikayeler tamamen gerçek isimler, bu kez , isimler de gerçektir. Anlatıcı kanal kanal gezip bu isimleri yayına çıkarıp haklarını almak istemişlerdir." ifadeleriyle paylaştı. Kayıtta, Haluk Levent'e yönelik, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" ifadeleri yer alıyor. Deniz Akkaya bunun üzerine ise bir sonraki paylaşımında Haluk Levent'e "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?" sorusunu yöneltti.

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