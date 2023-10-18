  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Denizli'deki maçta saha karıştı! Topu antrenörün yüzüne atınca...

    Denizli'deki maçta saha karıştı! Topu antrenörün yüzüne atınca...

    Giriş Tarihi: 18.10.2023, 14:36

    Denizli 1. Amatör Ligi'nde oynanan Yeni Güneyspor-MY Kocaçınarspor maçı, saha içi olaylarla gündeme geldi. Gerginlik bir futbolcunun topu rakip takımın hocasına fırlatmasıyla başladı. Ardından kırmızı kart gören bir yönetici, rakip takımın yedek kulübesine saldırdı, saha içi ve dışında gergin anlara yol açtı.

    İsrail’den dünyanın gözü önünde hastane katliamı
    İsrail'den dünyanın gözü önünde hastane katliamı
    MHP lideri Bahçeli: Gazze’de insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor
    MHP lideri Bahçeli: Gazze'de insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor
    Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik
    "Küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik"
    Başkan Erdoğan: Deprem konutlarının teslimine başlıyoruz
    Başkan Erdoğan: Deprem konutlarının teslimine başlıyoruz
    İzmir’de sabah saatlerinde dev operasyon! 1000’den fazla personel katıldı
    İzmir'de sabah saatlerinde dev operasyon! 1000'den fazla personel katıldı
    ABD ile güvenlik sorunumuz var
    "ABD ile güvenlik sorunumuz var"
    Son dakika... Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! Hedefimiz Türkiye Yüzyılı’nın inşasıdır
    Son dakika... Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır"
    Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    İzmir’de havalimanında vücutlarına gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi yakalandı
    İzmir'de havalimanında vücutlarına gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi yakalandı
    Son dakika... Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar’ Emeklilere 5 bin lira ödenecek
    Son dakika... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar' "Emeklilere 5 bin lira ödenecek"
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Bakan Güler açıkladı: 150’den fazla terörist etkisiz hale getirildi
    Bakan Güler açıkladı: 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi 9.10.2023 11:27:40
    Başkan Erdoğan’dan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Denizli 1. Amatör Ligi'nde oynanan Yeni Güneyspor-MY Kocaçınarspor maçına yaşanan saha olayları damga vurdu. Futbolcunun topu karşı takımın hocasına fırlatmasıyla başlayan olaylarda, kırmızı kart gören yöneticinin rakip yedek kulübesine yönelmesiyle saha içi ve dışında gergin anlar yaşandı.

    Denizli 1. Amatör Küme C Grubu 4. haftasında Denizli'nin Güney ilçesinde oynanan Yeni Güneyspor - MY Kocaçınarspor maçında, yeşil sahalarda yaşanması arzu edilmeyen olaylar çıktı. MY Kocaçınarspor Teknik Sorumlusu Muhsin Kayan, maçın 38. dakikasında taca çıkan topu eline alıp birkaç saniye geciktirerek rakip oyuncuya verince ortam bir anda gerildi. Gecikmeye sinirlenen ev sahibi takımın futbolcusu, topu Teknik Sorumlu Muhsin Kayan'ın üzerine attı. Futbolcu ve antrenör arasında yaşanan itiş kakış, her iki tarafın araya girmesiyle büyümeden önlendi.



    KIRMIZI KARTIN ARDINDAN SAHA İÇİ VE DIŞI KARIŞTI
    Pozisyonu değerlendiren maçın hakemi, oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Yaşananlardan Kocaçınarspor Teknik Sorumlusu Muhsin Kayan'ı sorumlu turan Yeni Güneyspor futbolcuları ve yöneticileri, hakeme tepki gösterdi. Hakem, bunun üzerine Yeni Güneyspor Yöneticisi Ercan Tavacı ile birlikte yedek kulübesindeki bir idareciyi daha kırmızı kartla cezalandırdı.



    Gördüğü kırmızı kart sonrası öfkelenen Yeni Güneyspor Yönetici Ercan Tavacı, konuk ekibin yedek kulübesine yönelerek, olayların fitilini ateşleyen antrenörün üzerine yürüyünce, saha içi bir anda karıştı. Olaylara saha içi ve yakınlarında görevde bulunan güvenlik güçleri müdahale etti. Maçı izleyen taraftarlar da aşağıya inerek misafir takım yedek kulübesini ve tel örgüleri tekmeledi. Yaklaşık 10 dakika duran maç, olayların yatışması sonrasında kaldığı yerden devam etti.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
    Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
    İsrail’den dünyanın gözü önünde hastane katliamı
    İsrail'den dünyanın gözü önünde hastane katliamı
    Denizli’de dehşet anları! Eski eşini defalarca bıçaklayan adama mahalleliden meydan dayağı
    Denizli'de dehşet anları! Eski eşini defalarca bıçaklayan adama mahalleliden meydan dayağı
    MHP lideri Bahçeli: Gazze’de insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor
    MHP lideri Bahçeli: Gazze'de insanlığın gözü önünde toplu katliam yapılıyor
    Milli sporcu Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı
    Milli sporcu Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı
    Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm fragmanı