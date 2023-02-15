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    Yeniasır TV Gündem Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!:Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu

    Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!:Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu

    Giriş Tarihi: 15.02.2023, 10:53

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor.

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