Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!:Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor.