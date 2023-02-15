Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!:Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor. Depremin evinizi yıkmasını beklemeyin! Binanız riskli çıkarsa müteahhide dava yolu açık Mucize depremzedelere ümit oldu… 212. saatte 77 yaşındaki kadın enkazdan sağ kurtuldu Çeşme'ye gelen depremzedeler korku dolu anları anlattı: 90 saniye bize bir ömür gibi geldi