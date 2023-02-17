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    Dünyanın ilk aydınlatılan caddesiydi... Şimdi ise enkazlarla kaplandı

    Giriş Tarihi: 17.02.2023, 12:03

    Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve "dünyanın ilk aydınlatılan caddesi" olarak tanınan Kurtuluş Caddesi depremden sonra büyük hasar gördü. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından cadde boyu molozlarla kaplandı.

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    Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay'da, "dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi yerle bir oldu.

    Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma sebep oldu. "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" olarak bilinen ve merkez Antakya ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte yerle bir olurken, yıkılmayan binalarda ise hasar oluştu.

    Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatıldığı bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki yapılar da depremde ağır hasar aldı.

    Kurtuluş Caddesi'nde yer alan binaların büyük çoğunluğu depremlerin ardından yıkılırken "ışıltılı" haliyle tarihe geçen caddeden geriye büyük bir enkaz ile hüzün ve anılar kaldı.

    "Dünyanın aydınlatılan ilk caddesi" havadan görüntülenirken, depremin büyüklüğünü de gözler önünü serdi.

    Hatay'ın tarihi simgelerinden biri olan caddenin son halini dronla görüntüledi.

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