EFES-2024 Tatbikatı! Başkan Erdoğan: Teröristana izin vermeyiz!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/efes-2024-tatbikati-baskan-erdogan-teroristana-izin-vermeyiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Yerli ve milli silahlarla gövde gösterisi yapılan tatbikat kapsamında sahile çıkarma yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Efes Tatbikatı alanında açıklamalarda bulunurken, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve Kuzey'inde örgütün teröristan kurmasına asla izin vermeyecek. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumda harekete geçmekten yine çekinmeyiz." dedi.