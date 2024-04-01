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Ege'de 20'den fazla ilçe 'AK Parti' dedi | Video

Ege'de 20'den fazla ilçe AK Parti dedi.31 Mart yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti İzmir Menemen'de yüzde 48, Manisa Demirci'de yüzde 51, Manisa Saruhanlı'da yüzde 46 oy aldı. Aydın'da ise Buharkent yüzde 40, İncirliova yüzde 46, Karpuzlu yüzde 47, Köşk yüzde 45 oy ile AK Parti dedi. Uşak Karahallı'da yüzde 46, Ulubey'de ise yüzde 49 tercihini AK Parti'den yana kullandı. AK Parti Kütahya Aslanapa'da yüzde 42, Dumlupınar'da yüzde 34, Pazarlar'da yüzde 55 oy aldı. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yüzde 44 oy alan AK Parti, Çobanlar ilçesinde yüzde 56, Emirdağ yüzde 41, İhsaniye yüzde 46, İscehisar yüzde 35, Sinanpaşa yüzde 41, Sultandağı yüzde 37 oy aldı. Ege Bölgesi'nde AK Parti en fazla oyu Denizli Çameli'nde yüzde 63 ile aldı. Babadağ ilçesinde yüzde 51, Baklan yüzde 41, Bozkurt ise yüzde 34 oy aldı. Muğla Kavaklıdere'de ise seçmenin yüzde 56'sı AK Parti dedi.

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