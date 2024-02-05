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    Yeniasır TV Gündem Ege'deki görüntüleri MSB paylaştı: İHA ile tespit edildi, harekete geçildi

    Ege'deki görüntüleri MSB paylaştı: İHA ile tespit edildi, harekete geçildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat 2024 tarihinde Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusu ile Dikili/İzmir'in güneybatısında bulunan bölgede, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından terk edilmiş düzensiz göçmenler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit edilerek kurtarıldı.

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    Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'nın tespit ettiği düzensiz göçmenler sonrası harekete geçildi.

    MSB'den yapılan açıklamada, 'Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.' denildi.

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