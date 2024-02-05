Ege'deki görüntüleri MSB paylaştı: İHA ile tespit edildi, harekete geçildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat 2024 tarihinde Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusu ile Dikili/İzmir'in güneybatısında bulunan bölgede, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından terk edilmiş düzensiz göçmenler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit edilerek kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA'nın tespit ettiği düzensiz göçmenler sonrası harekete geçildi.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusuyla Dikili/İzmir'in güneybatısında kalan bölgede 2 Şubat 2024 tarihinde, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından bırakılan düzensiz göçmenler, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı.' denildi.