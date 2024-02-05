Ege'deki görüntüleri MSB paylaştı: İHA ile tespit edildi, harekete geçildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/egedeki-goruntuleri-msb-paylasti-iha-ile-tespit-edildi-harekete-gecildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat 2024 tarihinde Ege Denizi'nin Midilli Adası'nın doğusu ile Dikili/İzmir'in güneybatısında bulunan bölgede, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından terk edilmiş düzensiz göçmenler, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) tespit edilerek kurtarıldı.