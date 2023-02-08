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    Enkaz altındaki bebek 36 saat sonra kurtarıldı | Video

    Giriş Tarihi: 08.02.2023, 11:48

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek 36 saat sonra kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye sevk edildi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Konya ve Amasya havalimanlarından Adıyaman'a giden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip, depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı.

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