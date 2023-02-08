Enkaz altındaki bebek 36 saat sonra kurtarıldı | Video

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da yıkılan bir binanın enkazında kalan bebek 36 saat sonra kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye sevk edildi.