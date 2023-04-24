Erdoğan'dan vergi muafiyeti müjdesi: Ticari aracını yenilemek isteyen esnaf ÖTV ödemeyecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/erdogandan-vergi-muafiyeti-mujdesi-ticari-aracini-yenilemek-isteyen-esnaf-otv-odemeyecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi halka hitap etti. Başkan Erdoğan 'vergi muafiyeti' müjdesi verdiği konuşmasında "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek." ifadelerini kullandı.