 SON DAKİKA
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır TV Gündem Gençlerin kahreden sonu kamerada! Kaza anını şans eseri kayda almış!

Gençlerin kahreden sonu kamerada! Kaza anını şans eseri kayda almış!

Denizli'de hatalı sollama yaparken önüne çıkan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki arkadaşı yaşamını yitirdi. Motosikletin çarptığı otomobildeki yolcu, kaza anını cep telefonuyla şans eseri kayda aldı.

İzmir’de seyir halindeki İZBAN vagonu raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi! O istasyona giriş çıkış durduruldu
İzmir'de seyir halindeki İZBAN vagonu raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi! O istasyona giriş çıkış durduruldu
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunda 426 km hıza çıktı
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunda 426 km hıza çıktı
Kariye Camii’nde 79 yıl sonra ilk ezan! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video
Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk ezan! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video
İzmir’de Karşıyaka’da skandal! Nikah memuru duayı hazmedemedi
İzmir'de Karşıyaka'da skandal! Nikah memuru duayı hazmedemedi
Muğla’da göçmen kaçakçılarına Kalkan-21 operasyonu! Çok sayıda tutuklama
Muğla'da göçmen kaçakçılarına Kalkan-21 operasyonu! Çok sayıda tutuklama
Afyon merkezli ’Sibergöz-36’ operasyonunda 19 tutuklama!
Afyon merkezli 'Sibergöz-36' operasyonunda 19 tutuklama!
Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Özel’i kabul etti: Kritik zirvede gündem ’yeni anayasa’
Başkan Erdoğan Özel'i kabul etti: Kritik zirvede gündem 'yeni anayasa'
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya sert tepki: İsrail’e ‘artık yeter’ diyecek bir cesur yürek çıkmadı
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya sert tepki: İsrail’e ‘artık yeter’ diyecek bir cesur yürek çıkmadı
Bahçeli: Netanyahu tarihe katil olarak geçecek
Bahçeli: Netanyahu tarihe katil olarak geçecek
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya çok sert tepki
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya çok sert tepki
VİDEO DEVAM EDİYOR

Denizli'de hatalı sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki arkadaşı yaşamını yitirdi. Motosikletin çarptığı otomobildeki yolcu, şans eseri cep telefonuyla kaza anını kayda aldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Zekeriya Akhan (21) yönetimindeki 34 VG 8057 motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. İddiaya göre hatalı sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan Veli Çakmak yönetimindeki 20 ANA 451 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise park halindeki bir kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamlarını yitirdiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Veli Çakmak ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Motosikletin çarptığı otomobilde ise yolcu konumunda bulunan bir kişi cep telefonu ile video kaydı aldığı sırada kazayı da çekti. Görüntülerde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpıldığı ve aracın savrulduğu görülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN YENİ VİDEOLAR

Kuruluş Osman 159. yeni bölüm fragmanı izle | Video
Kuruluş Osman 159. yeni bölüm fragmanı izle | Video
İzmir’de yaşlı kadının kahreden sonu kamerada
İzmir'de yaşlı kadının kahreden sonu kamerada
İzmir’de seyir halindeki İZBAN vagonu raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi! O istasyona giriş çıkış durduruldu
İzmir'de seyir halindeki İZBAN vagonu raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi! O istasyona giriş çıkış durduruldu
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunda 426 km hıza çıktı
Milli muharip uçak KAAN, ikinci uçuşunda 426 km hıza çıktı
Kariye Camii’nde 79 yıl sonra ilk ezan! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video
Kariye Camii'nde 79 yıl sonra ilk ezan! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı | Video
İzmir’de Karşıyaka’da skandal! Nikah memuru duayı hazmedemedi
İzmir'de Karşıyaka'da skandal! Nikah memuru duayı hazmedemedi