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    Görüntüler Türkiye'yi ağlattı! 1 yaşındaki bebek enkazdan 53 saat sonra kurtarıldı

    Giriş Tarihi: 08.02.2023, 10:10

    Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde bölgedeki umutlu bekleyiş sürüyor. Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

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    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

    Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı.

    Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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