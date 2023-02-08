Görüntüler Türkiye'yi ağlattı! 1 yaşındaki bebek enkazdan 53 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı.

Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.