Hain girişimin kilit noktası: Çiğli 2. Ana Jet Üssü | İşte o gece yaşananlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/hain-girisimin-kilit-noktasi-cigli-2-ana-jet-ussu-iste-o-gece-yasananlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

15 Temmuz hain darbe girişiminin İstanbul ve Ankara sonrası en önemli kilit noktalarından biri de İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan aralarında Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de bulunduğu 37 hain, 15 Temmuz günü Çiğli'deki üste "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeci tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in öncülüğünde bir araya geldi. Sönmezateş'in yönetiminde suikast için İzmir'den kalkan 3 helikopter, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra bölgeye geldi. Peki o gece neler yaşandı? Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.