İzmir'de belediyeye kamulaştırma tepkisi! Rant arzusu kentsel dönüşümü engelledi | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/izmirde-belediyeye-kamulastirma-tepkisi-rant-arzusu-kentsel-donusumu-engelledi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Konak ilçesinde 1300 ev kentsel dönüşüm bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı deprem bölgesi İzmir'de binlerce konutun dönüşümü için destek sağladı. Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesini kaptırmamak için bölgeyi EXPO 2026 alanı ilan etti ve dönüşüme izin vermiyor. Deprem korkusu ile yaşayan bölge halkı belediyeye tepkileri dile getirirken kentsel dönüşümle bir an önce yeni evlerine kavuşmanın hayalini yaşıyor. A Haber'den Sefer Ayçe detayları aktardı.