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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de FETÖ'nün inlerine operasyon! Korkudan pazar arabasının arkasına saklandı

    İzmir'de FETÖ'nün inlerine operasyon! Korkudan pazar arabasının arkasına saklandı

    Giriş Tarihi: 17.08.2023, 15:04

    İzmir'de FETÖ üyelerine yönelik yapılan operasyonda, örgüt mensuplarının hücre evlerine düzenlenen baskında 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir FETÖ üyesinin pazar arabasının arkasına gizlendiği ve ekipler tarafından bulunarak gözaltına alındığı anlar kaydedildi. Operasyon sırasında nakit para, dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Firari şahısların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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    İzmir'de FETÖ mensuplarına yönelik hücre evlerine yapılan operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, pazar arabası arkasına gizlenen FETÖ'cünün yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

    İzmir polisi tarafından, FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının örgütün vermiş olduğu talimat istikâmetinde sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan şahıslar üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri hücre evlerine bugün operasyon düzenlendi.



    PAZAR ARABASI ARKASINA GİZLENDİ, EKİPLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI
    Barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam ettikleri tespit edilen aralarında öğretmen, sohbet imamı, ByLock kullanıcısı, ihraç öğretmen, ihraç asker ve mütevellilerin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda; haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananların arasında bulunan bir FETÖ'cünün pazar arabasının arkasına gizlendiği ve ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.



    Öte yandan, yapılan aramalarda; yüklü miktarda nakit para, dijital materyal ve 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Operasyona ilişkin şüphelilerin irtibatlı oldukları firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

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