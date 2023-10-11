İzmir'de havalimanında vücutlarına gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 5 kişi yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/izmirde-havalimaninda-vucutlarina-gizledikleri-uyusturucuyla-yakalanan-5-kisi-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de havalimanında yapılan kontrolde, 2'si Alman uyruklu 5 şüphelinin iç beden muayenesinde, uyuşturucuları saklamak için prezervatifler içinde yuttukları ve vücut boşluklarına gizledikleri çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.