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İzmir'de Karşıyaka'da skandal! Nikah memuru duayı hazmedemedi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Karşıyaka'da gerçekleşen bir nikah merasimi öncesi yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Nikahın öncesinde bir vatandaş, dua etmek istedi. Ancak nikah memuru, bu talebe karşı çıkarak, "Burada resmi nikah kıyılıyor, dua edemezsiniz" diyerek mikrofonu elinden aldı ve dua eden kişiyi engellemek için müziğin sesini açtı. Görüntülerin paylaşılmasıyla birlikte, olay büyük tepki çekti.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir Karşıyaka'da belediyeye ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda kıyılacak nikah öncesi bir vatandaş dua okutmak istedi. Bunun üzerine belediyede görevli nikah memuru dua eden vatandaşa müdahale ederek mikrofonu elinden aldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde nikah memurunun "Beyefendi lütfen burası resmi daire. Biz burada resmi nikah kıyıyoruz. Dua okunmasına izin vermiyoruz. Lütfen evinizde yaparsınız." dediği duyuldu. Vatandaşın mikrofonsuz olarak dua okumaya devam etmesi üzerine bu sefer görevlilerin duayı engellemek için müziğin sesini açtığı duyuldu.

BİR VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE O ANLARI ANBEAN KAYIT ALTINA ALDI

Nikaha katılmak için salonda bulunan bir vatandaş yaşananları cep telefonu ile anbean kaydetti. Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Sarayında çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.



Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP'yi ve belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.



DAĞ VE SAYGILI'DAN TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yaşanan olaya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, "Resmi dairede dua olmaz" diyenler seçim sürecinde "İşimiz gücümüz Türkiye" diyerek vatandaşlardan oy istemişti. Keşke bu toprakların değerlerini öğrenerek yola çıksaydınız. Zira bu memleketin her bir karışında insanımız özgürce dualarını edebilir!" dedi.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "Demokrasi; saygı, anlayış, hoşgörü demektir. Siyasallaşan kadrolarla demokrasiyi ayaklar altına alıp duadan rahatsız olmak yine CHP'li bir belediyenin payına düştü" dedi.

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