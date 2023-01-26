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    İzmir'de okuldan hırsızlık güvenlik kamerasında

    Giriş Tarihi: 26.01.2023, 14:14

    İzmir'in Buca ilçesindeki bir liseden, dizüstü bilgisayardan monta, sırt çantasından el kremine kadar eşya çalan Rıdvan A. (45), kaldığı otelde yakalandı. Mobese ve okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin, üzerindeki kabanı da çaldığı montla değiştirdiği belirlendi.

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    İzmir Buca'nın Yaylacık Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki Süleymanşah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne, 23 Ocak günü saat 19.00 sıralarında kapıyı zorlayarak giren 2 kişi, 2 dizüstü bilgisayar, 3 USB bellek, okul personeline ait bir mont, el kremi, losyon, dezenfektan, hoparlör, sırt çantası ve makas gibi birçok eşya ve malzemeyi çaldı. Sabah hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.



    ÇALDIĞI MONTU GİYMİŞ

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, okula gelip inceleme yaptı ve delil aradı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, şüphelinin okuldan çıktıktan sonra bir taksiye binip Konak ilçesi Gazi Caddesi üzerindeki bir otele gittiğini tespit etti. Otele dün giden ekipler, görüntülerken eşkali belirlenen şüphelinin Rıdvan A. (45) olduğunu tespit edip, çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. Şüphelinin hırsızlık anı ve okuldan çıkarken üzerindeki kabanı çaldığı montla değiştirmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.



    Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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