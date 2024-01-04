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    Yeniasır TV Gündem İzmir'de 'pes' dedirten olay! Kocaman motosikleti kucaklayıp çaldılar

    İzmir'de 'pes' dedirten olay! Kocaman motosikleti kucaklayıp çaldılar

    Giriş Tarihi: 04.01.2024, 11:39

    Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen olayda 2 hırsız, bir binanın önünde bulunan park halindeki motosikleti yüklenerek dakikalar içerisinde çaldı.

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    Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de, Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. İki hırsız, bir evin önüne park edilmiş motosikletin yanına geldi. Hırsızlardan biri etrafı kolaçan ederken, diğeri ise yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla kilidini kırdı.

    Daha sonra motoru kendilerinin kullandığı kasalı motosikletin arkasına yükleyen hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı. Dakikalar içerisinde gerçekleşen hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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