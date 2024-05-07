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Yeniasır TV Gündem İzmir'de seyir halindeki İZBAN vagonu raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi! O istasyona giriş çıkış durduruldu

İzmir'de seyir halindeki İZBAN vagonu raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi! O istasyona giriş çıkış durduruldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN), sabah saatlerinde Alsancak istikametine giden bir trenin vagonunun tekerinin raydan çıkmasıyla arıza meydana geldi. Arıza tren seferlerinin durmasına neden oldu ve vatandaşlar vagonlardan inerek raylarda yürümeye başladı. İZBAN, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Alsancak istasyonuna giriş çıkışların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

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Son dakika İzmir haberleri... İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) hattında Alsancak istikametine giden trenin vagonunun bir tekeri raydan çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yolcular tahliye edilirken, seferler durduruldu.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İZBAN hattında Alsancak istikametine giden trenin 3'üncü vagonunun bir tekeri raydan çıktı.

Makinist treni durdurdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolcular tahliye edildi. Seferler geçici süreyle durdurulurken, trenin tekrardan raya alınacağı belirtildi.

İZBAN yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Alsancak makas bölgesinde yaşanan sorun nedeniyle bir trenimiz hatta kaldı. Alsancak İstasyonu'na giriş çıkışlar geçici bir süre durduruldu. Seferlerimiz normale döndüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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