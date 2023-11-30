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    Yeniasır TV Gündem İzmir'deki hareketli anlar kamerada! Kalabalığa aldırmadan böyle kurşun yağdırdı

    İzmir'deki hareketli anlar kamerada! Kalabalığa aldırmadan böyle kurşun yağdırdı

    Giriş Tarihi: 30.11.2023, 09:05

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    İzmir'in Konak ilçesinde sokaktaki kalabalığa aldırmadan tartıştığı kişiyi tabancayla vuran saldırgan, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Meydana gelen silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Olay dün saat 17.00 sıralarında Yenigün Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinin önündeki kaldırımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada A.F. adlı bir şüpheli, karşı taraftan G.K.'yi kaldırımda kalabalığa aldırış etmeden, tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırgan, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tabancayla vurularak yaralanan G.K. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



    SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
    Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde A.F.'nin G.K.'yi yakın mesafeden önce bacağından vurduğu daha sonra da arkasından ateş açtığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca silah seslerini duyan vatandaşların yaşadığı panik anı da görüntülendi.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan A.F.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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