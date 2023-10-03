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    Yeniasır TV Gündem İzmir'deki olayda yeni gelişme! Otopark katili yakalandı

    İzmir'deki olayda yeni gelişme! Otopark katili yakalandı

    Giriş Tarihi: 03.10.2023, 16:10

    İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu bir kişiye otoparkta defalarca ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyette verdiği ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.

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    İzmir'in Konak ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen şahsa bulundukları otoparkın içerisinde defalarca ateş ederek öldürdüğü şüphesiyle aranan zanlı, kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Olay, 24 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında 1471 Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirilen Selami Arslan (33) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde, 7 adet boş kovan olduğu ve 06 CKK 598 plakalı aracın sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. (30) olduğu belirlendi.



    KORKUNÇ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMIŞTI
    Otoparkta işlenen korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde; kalabalık grubun ayaküstü tartıştığı ve şüphelilerden Soykan A.'nın, Selami Arslan'a defalarca ateş ettiği yer aldı.



    SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
    Öte yandan, cinayet şüphelisinin, hayatını kaybeden Süleyman Arslan'ın kardeşi olan B.A. ile aralarında 'silahla kasten yaralama' suçundan o gün sabah duruşması olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenilmişti. Aradan geçen zaman süresince olayın şüphelisini yakalamak için çalışmalarını detaylandıran polis ekipleri, zanlıyı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Soykan A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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